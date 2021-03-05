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Шоу-бизнес

Зашел с тыла: все больше похожая на Пугачеву Орбакайте «попала в плен» к Киркорову

2:28 6 марта 2021
Орбакайте

Кристина Орбакайте побывала на презентации новой песни Филиппа Киркоров SHUGAR, которую певица из Молдовы Наталья Гордиенко представит на «Евровидении-2021».

В своем Instagram Stories артистка опубликовала фото и видео с мероприятия. На одном из снимков она вместе с Филиппом, который одно время был женат на ее маме Алле Пугачевой.

Известно, что Киркоров и Орбакайте поддерживают дружеские отношения.

С возрастом певица становится все больше похожей на свою звездную мать. Это часто отмечает Киркоров, который жалеет, что не смог сохранить отношения с Примадонной.

Напомним, Орбакайте давно обосновалось в США, где супруг артистки Михаил Земцов ведет бизнес. Пара воспитывает дочь Клаву.

Всего у Орбакайте — трое детей. От первого брака с Владимиром Пресняковым у нее есть 29-летний сын Никита, а отцом второго сына, 22-летнего Дени, является бизнесмен Руслан Байсаров.

Никита часто проводит время в Майами, где живет его мама. Недавно он показал, как катался в скейт-парке.

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