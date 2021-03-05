Олег Винник похвастался своим именным троном

Популярный певец Олег Винник опубликовал в Instagram Stories фото на персональном кресле. Он написал, что это финальная сцена фильма «Скажене весілля 3».

Официальным саундтреком фильма стала песня «На счастье», которую вместе с Винником исполнили Юрий Горбунов, Потап, Надежда Мейхер, Позитив и цыганский театр «Романс».

В первый день весны Винник вместе с женой Таисией Сватко в студии «Русского радио» устроили запоминающийся весенний концерт.

А на съемках очередного выпуска шоу «Голос країни» Винник заинтриговал зрителей своим поведением с якобы незнакомой девушкой.

Фото Instagram/olegg.vynnyk

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