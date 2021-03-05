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Шоу-бизнес

Лежит, не двигается: Григорий Чапкис появился на видео

15:09 5 марта 2021
чапкис

Хореограф и многолетний судья шоу «Танці з зірками» Григорий Чапкис после длительного пребывания в больнице сейчас восстанавливает здоровье в домашних условиях. Сын Чапкиса Грег специально прибыл из США проведать отца и опубликовал видео в сториз в Instagram.

Грег Чапкис показал, как 91-летний отец молча отдыхает.

Напомним, Григорий Чапкис попал в больницу в декабре 2020 года с двусторонним воспалением легких. Тогда хореограф признавался, что чувствовал себя очень плохо, появился страх смерти.

В феврале сын Чапкиса снова сообщил о болезни отца. «Пожалуйста, помолитесь за моего папу. Он плохо себя чувствует» — попросил Грег.

Незадолго до дня рождения — 24 февраля — Григория Чапкиса выписали из больницы. Свое 91-летие народный артист праздновал дома.

Фото gregory_chapkis/instagram

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