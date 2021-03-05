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Шоу-бизнес

Жена Пескова не побоялась опубликовать «разврат» с вечеринки Киркорова

15:16 5 марта 2021
Навка и Киркоров

В Москве на презентации новой песни российского певца и фигуранта базы сайта «Миротворец» Филиппа Киркорова были выступления артисток в откровенных нарядах. Видео с вечеринки опубликовала в сториз Instagram Татьяна Навка, жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Судя по ролику от Навки, веселье на вечеринке Киркорова било ключом. Помимо выступления главного героя вечера, было показано еще немало интересного. Так, зрителям продемонстрировали «горячие» танцевальные номера и другие шоу-программы.

Напомним, на этой вечеринке у Киркорова рядом друг с другом засветились Ани Лорак и ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу.

Ранее сообщалось, что поп-король российской эстрады рассказал со сцены историю о своем визите в Киев.

Фото: vokrug.tv

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