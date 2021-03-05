«На голове парик и тяжеленная корона»: Ризатдинова о Поляковой и своих пробах в пародии

Героиней первого эпизода шоу «Липсинк баттл» («1+1») стала известная гимнастка и участница шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова. Анна предстанет в образе известной певицы Оли Поляковой и сразится на сцене с «третьей ракеткой мира» Элиной Свитолиной. Кстати, на запись шоу Элина прилетела из Монте-Карло. Обе знаменитости станут одними из 36 известных украинских артистов, телеведущих и спортсменов, которые будут соревноваться за звание лучшего пародиста страны. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова рассказала, что в образе Поляковой далось ей сложнее всего и кого она пародировала в детстве.

— Анна, как вы готовились к перевоплощению?

— Подготовка к шоу длилась примерно две недели. У нас были хореографы, преподаватели по актерскому мастерству, которые мне очень помогли. Но все же «Липсинк баттл» — это больше про самостоятельную работу. Я просмотрела все концерты и интервью Оли Поляковой. Слушала все ее песни дома и в машине, а если появлялась свободная минутка я все бросала и бежала смотреть ее видеоклипы. Мне было важно понять ее манеру поведения. Очень переживала, потому что по энергетике и типажу мы совершенно разные. Я все-таки больше интроверт, а Оли всегда много. Она человек-праздник на сцене. И я боялась, что не смогу передать ее безумную энергетику. Но все получилось классно благодаря нашим хореографам, режиссеру и балету.

— Как вы копировали мимику и движения Поляковой?

— На самом деле у Оли не так много каких-то особенностей в манере поведения. Она просто ведет себя и несет, как истинная королева. У нее есть какие-то микронюансы в мимике, которые я пыталась передать. Например, неповторимая улыбка, движения рук, которыми она как будто держит сцену. Полякова все делает в такой индивидуальной игривой форме, совмещая красоту и позитив — вот это было сложно передать.

Шоу получилось классным благодаря хореографам, режиссеру и балету (фото «1+1»)

— Полякова отличается и яркими сценическими нарядами!

— Конечно! В пошиве моего образа помогала дизайнер, которая создает Оле все наряды. Знаете, жизнь в образе «Королевы ночи» очень непростая: открытые боди, стянутые талия и грудь. Ты не можешь ни разогнуться, ни согнуться. В ботфортах ноги почти не сгибаются. На голове парик и тяжеленная корона, в которой сложно поворачивать голову. Но все это стоило одного яркого выступления.

Чтобы понять манеру поведения Поляковой, Анна Ризатдинова посмотрела все ее концерты и интервью (фото «1+1»)

— В детстве вы кому-то пытались подражать?

— Честно говоря, многим. Я вообще любила побеситься, как и любой ребенок. Когда была гимнасткой, мы не ходили в ночные клубы и на дискотеки, на это у нас был большой запрет, поэтому отрывались и перекрывали свою усталость какими-то смешными пародиями. Бывало, что пародировали Аллу Пугачеву или Свету Лободу.

— Но для проекта выбрали образ именно Оли Поляковой…

— Мы выбирали образ совестно с продюсерами шоу. Меня почему-то больше видели именно в образе Поляковой. Вначале я очень удивилась, ведь, кроме длинных ног, не замечала никакого сходства. Мне было важно сделать не просто проходящую пародию, а хорошее выступление, которое понравится самой Оле. Пообщавшись с режиссером, таки решилась. Он привел такие железные аргументы, что я поняла: будет феерично — корона с пиротехникой, яркий костюм, ботфорты на каблуках, трон… Когда я все это себе представила, подумала, что это именно то, чего хочу.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Анна Ризатдинова рассказала, что ждет мир спорта в будущем и как привести себя в форму после карантинной гиподинамии.

114

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter