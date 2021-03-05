Оксана Марченко выпустила первый фильм своего авторского проекта «Паломница»

Оксана Марченко выпустила свой новый авторский проект «Паломница». Первую серию уже можно посмотреть на официальном YouTube-канале телеведущей.

На своей странице в Instagram Оксана Марченко написала, что начинает паломническое путешествие с Киево-Печерской Лавры — одной из самых великих святынь православия. История этого монастыря выйдет в двух частях.

«Этот фильм двухсерийный, хотя о Лавре можно говорить бесконечно — так нескончаемы истории ее святых, истории исцелений и чудес у живущих сейчас… Но главное, если вы найдете свои ответы на сложные вопросы… Только не спешите с выводами: у нас длинный путь», — написала Оксана Марченко у себя в Instagram.

Проект «Паломница» снят в жанре авторского кино. Это цикл фильмов из 12 серий о паломничестве в древнейшие православные монастыри Украины, где найдутся ответы на все вопросы, которые обычно стыдно задать. Во всех фильмах есть свои герои, которые рассказывают, что с ними произошло и как вера помогла им выжить в определенных обстоятельствах.

«Паломница» будет выходить каждую пятницу на YouTube-канале Оксаны Марченко. Первую серию можно посмотреть, перейдя по ссылке.

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