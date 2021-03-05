Киркоров отреагировал на воссоединение Ани Лорак с экс-мужем
Поп-король российской эстрады, фигурант базы сайта «Миротворец» Филипп Киркоров, на вечеринке которого встретились певица Ани Лорак и ее бывший муж бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, опубликовал их совместное фото в сториз Instagram.
Филипп Киркоров дал грандиозную вечеринку в честь выхода своей новой песни. На тусовке встретились многие известные люди, в том числе бывшие супруги Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу. На мероприятии присутствовала и их дочка София.
Судя по тому, что Филипп Киркоров опубликовал фото бывших супругов, он приветствует воссоединение этой семейной четы. Ранее поклонники требовали, чтобы Мурат и Ани Лорак помирились.
Напомним, впечатлениями о вечеринке Киркорова поделилась также жена Пескова — она опубликовала «развратные» видео.
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