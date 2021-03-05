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Шоу-бизнес

Тоня Матвиенко показала уникальные фото своей знаменитой матери, отмечающей «золотую» свадьбу

17:34 5 марта 2021
матвиенко

Народная артистка Украины Нина Матвиенко и ее муж, художник Петр Гончар празднуют золотую свадьбу. Дочь звездной пары Тоня Матвиенко поделилась в Instagram фотографиями из семейного альбома. Матери и отцу дочка желает еще много лет оставаться вместе.

Нина Матвиенко и Петр Гончар поженились в 1971 году. Певица рассказывала, что с будущим мужем познакомилась на Щедрый вечер, когда пришла в дом народного мастера Ивана Гончара и там увидела сына легендарного фольклориста. С тех пор Щедрый вечер для семьи — очень особенный праздник.

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Ранее Тоня Матвиенко публиковала фото своих мамы и папы в молодости. Антонину назвали похожей на отца. Зато дочери Тони своей любовью к песням и танцам очень напоминают легендарную бабушку.

По словам Тони Матвиенко, ее мама очень любит и детей, и внучек и считает, что чем больше наследников, тем счастливей семья.

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