«Безумное порно» стало триумфатором Берлинского кинофестиваля

В пятницу, 5 марта, в столице Германии завершился 71-й Берлинский международный кинофестиваль. Никогда еще в своей долгой истории этот кинофорум, входящий в тройку главных кинематографических фестивалей в мире наряду с Каннским и Венецианским, не был таким странным. В ФРГ по-прежнему действует жесткий локдаун, вызванный пандемией коронавируса. Все кинотеатры закрыты.

Поэтому не было ни зрителей, ни красной дорожки, ни церемонии награждения. Не было даже самих фестивальных показов в традиционном понимании. Вошедшие в главную конкурсную программу фильмы, а их было в этот раз 15, показывали онлайн. Зрителям обещают их показать летомс 9 по 20 июня, при условии, что будут сняты действующие в настоящее время ограничения.

Еще одна отличительная черта 71-го Берлинале — отсутствие в конкурсной программе американских фильмов. Зато сразу пять картин сняты немецкими кинематографистами. Такого еще в истории фестиваля не было никогда.

В итоге главный приз Берлинского кинофестиваля «Золотой медведь» получила картина румынского режиссера Раду Жуде «Невезучий трах, или Безумное порно» (кадр из фильма в заголовке). В интернете встречаются другие варианты перевода названия — «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно», «Неуместный трах, или Безумное порно». Выбирайте, какой вам нравится, сути это не меняет.

Немецкие кинокритики назвали фильм Жуде «безумным кино, которое ставит под сомнение политику и этику и получает за эту смелость «Золотого медведя». Говорят, пересказывать содержание фильма — дело неблагодарное, за это можно и схлопотать, но в данном случае мы не знаем, когда победитель Берлинале-2021 появится в Украине. Поэтому рискнем хотя в общих чертах объяснить, что же это за картина.

Школьная учительница и ее законный муж снимают себя во время занятий любовью. Видео сохраняется на жестком диске компьютера. Спустя некоторое время он ломается, супруги, забыв о «домашнем порно» отдают компьютер в ремонт. Мастер обнаруживает то самое видео и выкладывает его в интернете. Его смотрят ученики героини и их родители…

Что происходит потом, догадаться несложно. Однако Раду Жуде превращает эту историю сначала в комедию, затем в политический памфлет, после чего заставляет зрителей всерьез задуматься, что сегодня является непристойностью на самом деле, и почему большинство людей столь лицемерно относятся к сексу.

Гран-при жюри «Серебряный медведь» достался японскому режиссеру Рюсуке Хамагучи за фильм «Колесо фортуны и фантазии». Жюри фестиваля особо отметило минимализм средств, использованных создателем картины, в которой все держится на диалогах героев.

Еще один «Серебряный медведь» получила немецкая документальная лента «Герр Бахман и его класс», снятая в Баварии Марией Шпет.

Лучшим режиссером «Берлинале-2021» признан дебютант из Венгрии Денеш Наги за военную драму «Естественный свет».

В этом году организаторы Берлинского кинофестиваля впервые не разделяли актерские премии на мужские и женские. «Серебряные медведи» вручались только за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Тем самым подчеркивается гендерное равенство, хотя у многих подобный подход вызвал, мягко говоря, недоумение.

В результате приз за лучшую главную роль получила немецкая актриса Марен Эггерт за свою блестящую работу в фильме «Я твой человек». Действие картины, снятой Марией Шрадер, которая весной прошлого года наделала много шуму своим мини-сериалом «Неортодоксальная», происходит в современном Берлине. Перед входом в Пергамский музей героиня знакомится с… роботом.

Марен Эггерт в фильме "Я твой человек"

«Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана также получила женщина. Это Лилла Кицлингер из Венгрии. Успех ей принесла драма «Лес — Я вижу тебя повсюду», снятая соотечественником Лиллы Бенедеком Флигауфом.

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