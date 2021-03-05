Боржемская заинтриговала фото с «новым» мужчиной

Звездный тренер программы «Взвешенные и счастливые» Марина Боржемская заинтриговала семейным фото. Бывшая супруга боксера Вячеслава Узелкова хотела продемонстрировать, как сейчас выглядят дети Роберт и Оливия. Но фолловеров больше интересовал мужчина на фото рядом с Мариной.

В комментариях тренера забросали вопросами по поводу красавца-мужчины:

Боржемская и Узелков прожили в браке 20 лет, а в конце 2018 года пара объявила о разводе. По словам супругов, отношения исчерпали себя еще раньше, но пара решила не сообщать неприятную новость до финала популярного телешоу.

В январе 2021 года Марина Боржемская рассказала, что недавно сходила на свидание, но была очень разочарована этим опытом.

Фото uzelkova. marina/Instagram

165

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter