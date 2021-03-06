Николас Кейдж женился в пятый раз

Голливудский актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Избранницей 57-летней кинозвезды стала 26-летняя японка Рико Шибата. Как стало известно, скромную свадьбу сыграли 16 февраля в лас-вегасском отеле Wynn Hotel. Как сообщает издание People, этот день выбран в честь покойного отца Николаса, который родился 16 февраля.

Невеста, с которой Кейдж познакомился больше года назад в Японии, была в традиционном свадебном трехслойном кимоно из Киото. Николас — d смокинге бренда Tom Ford.

Пара обменялась клятвами верности, сочетая католические обряды и синтоистские.

Fotos do quinto casamento do Nicolas Cage pic.twitter.com/cwDy0SwKij — Maitê (@thefinalgirl_) March 6, 2021

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт. Потом он был женат на дочери Элвиса Пресли Лизе Мари Пресли. В третий раз актер вступил в брак с официанткой Элис Ким, кореянкой по происхождению. Элис родила Николасу сына Кал-Эла, которому уже 15 лет.

У Кейджа есть также 30-летний сын Уэстон от внебрачных отношений с актрисой Кристиной Фалтон.

В 2019 году Кейдж в течение четырех дней был женат на визажистке Эрике Койке. Актер потребовал расторгнуть брак, так как он был сильно пьян и не отдавал себе отчета в том, что делает.

ФОТО PEOPLE/ THE WYNN HOTEL

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