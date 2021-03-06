Помог собственный жир из околопупочной области живота: хирург раскрыл «секрет» молодости Софии Ротару

У пластических хирургов есть много версий, в чем секрет вечной молодости Софии Ротару. Как известно, на недавних выходах в свет народная артистка Украины и близко не выглядела на свои 73 года. По мнению российского хирурга Ивана Володченкова, волшебным средством стала процедура липофилинга, когда с тела изымается ненужный жир, а потом субстанция аккуратно вводится под кожу лица, устраняя морщины и обеспечивая эффект детского личика. Об этом пишет Sobesednik.

«Это очень популярная процедура, во время которой происходит забор собственного жира из околопупочной области живота, который потом обрабатывается и вводится с помощью микропроколов в скуловые области и области нижней челюсти», — объяснил хирург.

Врач уточнил, что жир из области пупка называется гормональным и обладает повышенной стойкостью. Его используют, чтобы добавить лицу объем в нужных местах: визуально расширить скулы, округлить линию подбородка.

По мнению Володченкова, прибегала Ротару и к пластическим операциям, причем выполнял их настоящий профи. Устранив следы старения, так называемые кольца Венеры, с шеи, разгладив возрастные заломы на лбу и решившись на блефаропластику век, можно обмануть биологический возраст и выглядеть на несколько десятилетий моложе.

Напомним, ранее на росТВ показали, как могла бы выглядеть София Ротару, если бы избегала медицинского вмешательства. Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф уверен, что певице была сделана эндоскопическая подтяжка лица и убрана лишняя кожа из зоны бровей. Также специалисты потрудились, чтобы «подтянуть» верхнее и нижнее веко.

А пластический хирург Александр Вдовин уверен, что кроме блефаропластики, певица прибегала еще и к козелковой подтяжке. Такая операция позволяет восстановить правильный овал лица, убрать возрастные носогубные складки и в целом омолодить нижнюю треть лица.

Сама Ротару предположения о пластических операциях не комментирует. Певица настаивает, что ее молодость сохраняется благодаря любви, правильной диете и образу жизни и, естественно, хорошим генам.

Фото sofiarotaru. official/instagram

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