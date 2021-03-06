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Шоу-бизнес

«Между ними точно любовь»: Dan Balan смутил поклонников ремиксом на песню со своей подопечной

8:35 6 марта 2021
дан балан

Певец и тренер «Голосу країни» Дан Балан, которому приписывают тайную влюбленность в Тину Кароль, выпустил ремикс на свою песню с красавицей-подопечной Индирой Едильбаевой. Новая версия хита «Дышат о любви» доступна в Instagram.

К ремиксу от Clarx новое видео не записывалось. Но в stories Балан предложил по-новому оценить фрагменты из ранее вышедшего клипа, где он управляет Индирой, а та, как в гипнозе, легко поддается чарам.

Действие происходит на далекой планете, а Дан и Индира — единственные выжившие. Героям не на кого надеяться, кроме как друг на друга, и в этот момент между ними разгораются настоящие чувства.

В клипе Дан нежно обнимает Индиру и пытается убедиться, что притяжение взаимно. Все это происходит под слова о том, что любовь — она вот тут, совсем рядом. «This love we want, this love we need, this love we share, this love, this love, this love we breathe», — напоминают авторы песни.

Фанаты в восторге от выхода клубного ремикса. Песня и до того была очень цепляющей, а ремикс дополнительно подчеркнул все лучшие моменты.

Единственное, что смущает фанов — уж слишком реалистично Дан и Инди демонстрируют свои чувства. Кто знает, возможно, привязанность Дана к Тине уже в прошлом, и исполнитель нашел новый объект для вдохновения.

Напомним, Индира Едильбаева, вспоминая процесс записи клипа, заявила, что Дан Балан — уникальный человек с магическими способностями. Девушке было приятно поработать с профессионалом высокого уровня.

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