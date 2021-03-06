Участница обновленной группы «ВИА Гра» Ксения Попова поделилась подробностями о контракте певиц с продюсером Константином Меладзе. По словам певицы, беременность и рождение ребенка — эта прямая дорога к тому, чтобы вылететь из группы. Об этом Попова рассказала в интервью на YouTube-канале «Слава+».

По словам Ксении, формально в контракте не прописаны запреты на деторождение, да и Меладзе в этом вопросе абсолютно лояльный. Но все понимают, что с появлением ребенка о карьере в «ВИА Гре» можно забыть. Существует негласное требование, что певицы должны оставаться стройными и следить за фигурой.

«Константин — абсолютно лояльный человек. Если что-то произошло в жизни, например, беременность, можно честно рассказать. Никто не заставит идти делать аборт, конечно, такого не будет… Но если ты хочешь погубить свою карьеру в группе „ВИА Гра“, то иди и рожай!» — объяснила Попова.

«Нужно все делать с умом… Лично у меня пока нет планов беременеть и выходить замуж», — добавила Ксения.

Напомним, в обновленную «ВИА Гру» вошли 24-летняя Ульяна Синецкая, ее ровесница, участница проекта «X-Factor» Ксения Попова и самая младшая, 19-летняя участница «Детского Евровидения-2013» София Тарасова.

Состав «ВИА Гры» менялся около двух десятков раз. Последний раз группу переформатировали после ухода Эрики Герцег. Певица заявила, что ждет от любимого предложения руки и сердца и готова сразу же оформить брак.

Участница «золотого» состава «ВИА Гры» Анна Седокова тоже ушла из группы на пике популярности: в мае 2004 года певица вышла замуж и родила дочь. Когда Седокова хотела вернуться в группу, то получила отказ.

Фото sinetskayaulyana/Instagram

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