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Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем

9:26 6 марта 2021
Дженнифер Лопес

51-летняя Дженнифер Лопес, очаровавшая своих фанатов видео, в котором она снялась без макияжа, поделилась в Instagram новыми фото и видео, в которых рекламирует босоножки собственного бренда JLO Jennifer Lopez из новой коллекции.

Украшенная стразами обувь стоимостью 80 долларов выглядит впечатляюще. Однако актриса и певица отвлекла от нее внимание поклонников своим чересчур откровенным мини-платьем. Облегающий наряд с многочисленными вырезами подчеркивает безупречную фигуру звезды.

Видео и фотографии всего за несколько часов набрали в общей сложности более трех миллионов просмотров.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Еще красивее стала»: Дженнифер Лопес похвасталась моложавостью, позируя с принтом своего портрета 20-летней давности.

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