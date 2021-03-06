Решили разобраться «по-семейному»: бывших жен Бориса Грачевского заподозрили в сговоре в войне за «Ералаш»

После ухода из жизни режиссера Бориса Грачевского его бывших жен заподозрили в сговоре. Якобы вторая жена Анна Грачевская и третья супруга Екатерина Белоцерковская хотят заполучить права на знаменитый «Ералаш». В интервью КП Анна Грачевская прояснила: у нее действительно есть планы на любимое детище бывшего супруга, но все будет осуществляться по закону.

Подогрели слухи о «сговоре жен» очень теплые комментарии Анны в адрес Екатерины. Вторая жена Грачевского просит не искать в них тайный смысл. «Нам не из-за чего с Катей воевать. У нас нет претензий друг к другу. Я вообще о наследстве Грачевского не думала. У меня давно новая семья, другой муж, я работаю, ни от кого не завишу», — говорит Анна.

Анна Грачевская признает: с правами собственности на «Ералаш» все очень непросто. По документам 50% активов принадлежат совершенно посторонним людям. Завещания Грачевский не оставил, а потому с правами наследования придется разбираться юристам. Дополнительную путаницу внес тот факт, что Грачевский был учредителем двух компаний с похожим названием: ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». Как распределяются доли собственников, станет понятно только в июле 2021 года.

«Мы еще не видели документы, не знаем, как оформлено долевое соглашение. Это станет известно только в середине июля, через полгода после смерти Бориса Юрьевича. Но ситуация с долями „Ералаша“ уже смущает», — объяснила Грачевская.

Анна хотела бы, чтобы киножурнал продолжил существование и надеется увидеть дочь Василису в одной из ролей. Если найдется партнер, готовый заняться улаживанием бизнес-вопросов, Грачевская не против взять на себя сценарную, режиссерскую и в целом творческую сторону проекта.

Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. У режиссера было четверо детей, которые, предположительно, и станут основными наследниками. В первом браке Грачевского родились сын Максим и дочь Ксения, в союзе с Анной Грачевской появилась на свет Василиса. Самым младшим является сын Филипп от третьей супруги Екатерины Белоцерковской.

Фото annagrachevskaya.com



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