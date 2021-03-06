Выбирала не по глазам: известный хореограф призналась, почему не захотела танцевать с Олегом Винником

Хореограф и тренер шоу «Танці з зірками» Илона Гвоздева могла появиться в программе в паре с Олегом Винником. Помешал насыщенный гастрольный график артиста, и Илона выбрала менее занятого партнера — телеведущего Владимира Остапчука. Об этом хореограф рассказала во время интервью на YouTube-канале Dorotye.

По словам Гвоздевой, продюсеры шоу видели ее в паре с Винником. «Когда речь зашла о выборе между Владимиром Остапчуком и Олегом Винником, меня спросили, кого я предпочту. Я выбрала Володю. Не хочу обидеть Олега ни в коем случае. Но Вова располагал более свободным графиком, чем Винник с его концертами и разъездами», — объяснила хореограф.

«В четвертом сезоне Олег с сожалением признал: так мы с тобой и не потанцевали. А я уже беременной была к тому моменту, куда мне», — констатировала Илона.

Напомним, за время участия в проекте «Танці з зірками» Илона была партнершей шоумена Юрия Ткача (2017). В паре с Игорем Ласточкиным в 2018 году стала победительницей сезона. В 2019 году партнером Илоны стал Владимир Остапчук. В 2020-м Гвоздева на последних месяцах беременности все равно решилась участвовать в шоу и составила пару с ведущим Дмитрием Танковичем.

Винник в последнем сезоне шоу выступал вместе с хореографом Аленой Шоптенко. Пара была исключена из проекта, поскольку заразилась коронавирусом и пропустила два выступления.

Фото DOROTYE/YouTube

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