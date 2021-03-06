Приносят удачу: после смерти Жанны Фриске сестра донашивает ее вещи

Наталья, 34-летняя младшая сестра скончавшейся шесть лет назад от рака мозга Жанны Фриске, донашивает вещи артистки. Накануне она вновь появилась на публике в вещах Жанны — это произошло во время благотворительного аукциона, пишет КP.RU.

Так, Наталья утверждает, что одежда исполнительницы суперхита «Малинки» приносит ей удачу.

«Да, конечно. На мне сейчас, например, сапоги Жанны, ее сумка. Эти вещи приносят мне удачу», — улыбается Наталья.

По ее словам, семья решила пустить с молотка часть гардероба покойной певицы, чтобы помочь больным детишкам. Большинство предложенных вещей быстро обрели своих покупателей, однако главный лот — платье, в котором Фриске выходила в 2008 году на красную дорожку MTV — так и не нашёл нового владельца. По всей видимости, цена в 100 тысяч рублей показалась присутствующим слишком высокой. Теперь аукцион планируют провести онлайн.

«Жанна всегда с нами рядом, мы это чувствуем. Я до сих пор помню тот день, когда она вышла в этом платье на красную ковровую дорожку. Она мне звонила, рассказывала, как все прошло. В тот момент Жанна была очень красивая — роскошные золотистые волосы на одно плечо и золотое платье… Последние годы оно хранилось у нас дома после того, как мы перевезли вещи сестры из Майами», — рассказывает Фриске-младшая.

У Жанны остались не только платья, но и множество личных вещей, которые семья, однако, продавать не намерена. Возможно, что они найдут своё место в музее Фриске, который планирует открыть отец исполнительницы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что могила Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе давно пустует. Якобы один из работников кладбища в Балашихе рассказал, что тело Фриске выкопали и утащили.

Также стало известно, что родители Жанны Фриске намерены продать ее квартиру.

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