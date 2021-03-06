Так просто Мурата не отдаст: «любовница» экс-супруга Ани Лорак стремительно экспериментирует со своей внешностью

Пока бывший супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу стремится наладить отношения со своей женой, его новая избранница Лилия, с которой он, по данным СМИ, встречался в последние месяцы, решила бороться за свое личное счастье.

А так как нынешняя пассия Мурата работает визажисткой, то и начать она решила с экспериментов со своей внешностью.

Так, Лилия разместила на своей странице в соцсети снимок, на котором предстала в новом образе — вероятно, она знает, что жители жаркой Турции предпочитают светловолосых девушек.

«Может в блондинку?», — написала Лилия в Instagram.

Части пользователей идея пришлась по душе, некоторым — не очень.

В дискуссию вмешался даже сам Мурат, опубликовавший гневный комментарий, который, впрочем, вскоре удалил.

Тем не менее, его намек возымел действие — в другом посте Лилия написала, что вряд ли когда-нибудь пойдет на подобные изменения, и пока что ограничится экспериментами с париком.

Несмотря на то, что на поле битвы за Мурата установилось хрупкое затишье, главные события, похоже, еще впереди.

Как писали «ФАКТЫ», Анти Лорак и ее бывший муж Мурат пытаются проводить время со своей дочерью Софией, и при этом девочке приходится буквально «разрываться» между родителями.

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