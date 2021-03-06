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Шоу-бизнес

«Красотка-хулиганка»: Мишель Андраде удивила неприличными жестами на видео

14:00 6 марта 2021
Мишель Андраде

Подопечная Алексея Потапенко, горячая певица Мишель Андраде обычно ведет себя в клипах и в передачах на ТВ достаточно скромно и сдержанно. Но, очевидно, даже скромной девушке также нужно время от времени «выпускать» пар, что она и решила сделать в своем TikTok.

Для «показа» Мишель выбрала жесткую композицию, под которую легче станцевать некое подобие энергичного танца. При этом девушка в клипе сначала ритмично двигается под музыку, а в один из моментов показывает неприличный жест.

Через секунду Мишель, словно испугавшись своей «наглости», начинает прикрывать смущенное лицо рукой, а потом еще раз повторяет жест.

Впрочем, поклонницы и поклонники не стали держать зла не девушку, засыпав ее лайками и комплиментами. А некоторые даже сумели разглядеть, что Андраде похудела в последнее время, и похвалили певицу в комментариях.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Мишель Андраде покрасовалась в вызывающей блузке.

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