«Красотка-хулиганка»: Мишель Андраде удивила неприличными жестами на видео
Подопечная Алексея Потапенко, горячая певица Мишель Андраде обычно ведет себя в клипах и в передачах на ТВ достаточно скромно и сдержанно. Но, очевидно, даже скромной девушке также нужно время от времени «выпускать» пар, что она и решила сделать в своем TikTok.
Для «показа» Мишель выбрала жесткую композицию, под которую легче станцевать некое подобие энергичного танца. При этом девушка в клипе сначала ритмично двигается под музыку, а в один из моментов показывает неприличный жест.
Через секунду Мишель, словно испугавшись своей «наглости», начинает прикрывать смущенное лицо рукой, а потом еще раз повторяет жест.
Впрочем, поклонницы и поклонники не стали держать зла не девушку, засыпав ее лайками и комплиментами. А некоторые даже сумели разглядеть, что Андраде похудела в последнее время, и похвалили певицу в комментариях.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Мишель Андраде покрасовалась в вызывающей блузке.232
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