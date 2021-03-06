«Выбралась на часик снять тиктоки»: Маша Полякова «тренировалась» на парнях наносить розовый макияж

Достигшая 16-летия дочь популярной певицы Оли Поляковой Мария, похоже, еще не полностью «распрощалась с детством», и любит устраивать забавы, не совсем понятные более взрослым людям.

Так, накануне девушка встретилась с одноклассниками в одном из торговых центров Киеве, и, испробовав различные виды развлечений, решила потренироваться в искусстве макияжа.

Маша накрасила розовыми тенями друга, которого держал за плечи другой парень (вероятно, чтобы тот не сопротивлялся). Процесс «мейкап-тренировки» Полякова-младшая выложила в Сторис в Instagram, где за ее жизнью следят более 170 тысяч подписчиков.

Несмотря на то, что затея была «не очень», ставший «подопытным» юноша, похоже, не очень расстроился и великодушно простил все эксперименты над своей внешностью.

Напомним, что 2 марта Маша Полякова отметила свое 16-летие. Известно, что девушка отпраздновала день рождения сначала с родителями и сестрой, а затем продолжила торжество в ресторане с друзьями. Певица Оля Полякова по случаю праздника хотела накупить дочке взрослых подарков и была обескуражена, когда Маша потребовала действительно солидные презенты — отдельную квартиру и автомобиль.

А на днях Мария Полякова выступила дуэтом с блогером Евгением Тесленко (MAUGLI).

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter