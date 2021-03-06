Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Российский бизнесмен Олег Винник, который потерял семью в авиакатастрофе, решил расторгнуть брак с новой женой, на которой женился более года назад, пишет «Стархит».

За личной жизнью Олега Винника уже больше пяти лет наблюдают многие люди. Мужчина пытался построить новые отношения. Сначала он закрутил бурный роман с Катей Жужей, а после начал встречаться с девушкой по имени Алекс. В сентябре прошлого года влюбленные поженились в Санкт-Петербурге.

Тогда казалось, что черная полоса в жизни Олега осталась позади, но теперь он неожиданно сообщил о разводе.

«К сожалению, нас как пары с Алекс больше нет. Я принял решение прекратить эти отношения. Мы оказались слишком разными людьми. Так бывает», — заявил Олег.

Слова Винника стали сюрпризом не только для его подписчиков, но и для самой Алекс.

«Я в шоке», — сообщила девушка в социальной сети.

При этом пока неизвестно, из-за чего именно расстались супруги. Сам Винник никаких комментариев по поводу личной жизни не дает. Однако подписчики уже предположили, что Олег искал в новой избраннице утешение, поэтому так быстро разочаровался в отношениях.

Как писали «ФАКТЫ», невесте Олега, болгарской модели Алекс, исполнилось 22 года. Из-за карантина она долго не могла посетить свою родину, Болгарию.

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