«Взгляд прекрасный, как синее море»: внучка Чапкиса очаровала постом-размышлением о счастье

Внучка знаменитого хореографа Григория Чапкиса, живущая в Италии актриса Анна Сафрончик опубликовала в своем Instagram пост о том, как человеку стать счастливым в ежедневной жизни и не зависеть от обстоятельств.

«Мы должны учиться у моря импровизировать и отпускать ситуацию, а у неба — не иметь ограничений и границ», — написала Анна.

Подписчики актрисы живо откликнулись на приведенную Анной цитату.

«Анна ты всегда неординарная», «Какая красивая», «Всегда прекрасна», «Какой глубокий взгляд, прямо как море», «Вы вау!», «Хороших выходных», — пишут читатели страницы.

В течение трех часов с момента публикации пост набрал около 9 тысяч лайков. В числе тех, кто отметил его — и сын Чапкиса Грег, прилетевший в Киев навестить отца.

Известно, что актриса и модель Анна Сафрончик родилась в Киеве, с юных лет занималась творчеством и посещала различные кружки, а также художественную школу. Ее отцом является тенор Евгений Сафрончик и балерина Лилия Чапкис (оба были солистами национального театра оперы и балета им. Шевченко). В Италию семейство эмигрировало, когда девочке было 13 лет. Там Анна сразу же победила в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, в 1998 году стала «Мисс Тоскана», а в 2000 году дебютировала в кино в фильме «Добро пожаловать, Албания», где ее партнером был Джанкарло Джаннини. С тех пор Сафрончик активно снимается.

Напомним, Григорий Чапкис 24 февраля скромно отпраздновал 91-летие. Перед этим знаменитого хореографа выписали из больницы, куда он попал с осложнениями после тяжелой пневмонии.

Фото Instagram Анны Сафрончик

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