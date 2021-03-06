27.65 / 27.85 32.92 / 33.32
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Акцент на соблазнительные формы: Ани Лорак блистала в комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте

18:02 6 марта 2021
Ани Лорак

Роскошные сценические наряды — это визитная карточка 42-летней украинской певицы Ани Лорак. Она может позволить себе любые наряды — как изысканный оверсайз, так и приталенные силуэты, которые подчеркивают изгибы ее фигуры.

И, зная свои достоинства, певица старается выгодно их акцентировать, будь то вечерний выход или выступление на сцене.

Накануне Ани еще раз доказала это, приняв участие в концерте, посвященному 8 Марта. Видео с мероприятия звезда выложила в своем Instagram.

Так, на сцену певица вышла в дуэте с рэпером Мотом в роскошном мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем ее пышные формы.

Изюминками наряда стали сразу несколько элементов: ниспадающие драпированные рукава, отрытая линия плеч и глубокое декольте. Кроме того, приталенный силуэт акцентировал внимание на пышные бедра знаменитости.

Такой образ может стать достойным ответом на усилия новой любовницы экс-супруга Ани Лорак снова привлечь к себе его внимание.

Фото сайт Ани Лорак

109

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Оказались слишком разными: Олег Винник разводится с женой

Лиза Галкина

«С мамулечкой»: Лиза Галкина восхитила поклонников шикарными волосами

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес рекламировала свои босоножки, но отвлекла подписчиков чересчур откровенным платьем

Мурат и Лилия

Так просто Мурата не отдаст: «любовница» экс-супруга Ани Лорак стремительно экспериментирует со своей внешностью

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер