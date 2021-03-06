Акцент на соблазнительные формы: Ани Лорак блистала в комбинезоне с открытыми плечами и глубоким декольте

Роскошные сценические наряды — это визитная карточка 42-летней украинской певицы Ани Лорак. Она может позволить себе любые наряды — как изысканный оверсайз, так и приталенные силуэты, которые подчеркивают изгибы ее фигуры.

И, зная свои достоинства, певица старается выгодно их акцентировать, будь то вечерний выход или выступление на сцене.

Накануне Ани еще раз доказала это, приняв участие в концерте, посвященному 8 Марта. Видео с мероприятия звезда выложила в своем Instagram.

Так, на сцену певица вышла в дуэте с рэпером Мотом в роскошном мерцающем комбинезоне, подчеркнувшем ее пышные формы.

Изюминками наряда стали сразу несколько элементов: ниспадающие драпированные рукава, отрытая линия плеч и глубокое декольте. Кроме того, приталенный силуэт акцентировал внимание на пышные бедра знаменитости.

Такой образ может стать достойным ответом на усилия новой любовницы экс-супруга Ани Лорак снова привлечь к себе его внимание.

Фото сайт Ани Лорак



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