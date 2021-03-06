Однажды в музее: молодая жена Петросяна нахамила поклонникам в ответ на добрые советы

Нахамившая журналистам 31-летняя супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова снова удивила пользователей Сети непонятным хамством и немотивированной агрессией.

В частности, она сорвалась на одного из подписчиков своего официального аккаунта в Instagram, который во вполне доброжелательной манере высказался по поводу стиля уроженки Тулы. Так, утром в субботу, 6 марта, Брухунова посетила Музей изобразительных искусств и опубликовала отчет о посещении культурного учреждения. На фотографии Татьяна предстала, будучи одетой в стиле casual.

Несмотря на то, что все вещи были брендовыми, некоторые фолловеры посчитали, что ей подобный образ совершенно не идет.

«Таня, мне кажется, вы можете быть намного интереснее! Это какая-то домашняя или дачная одежда. Вы красотка в красивых образах, а это не ваше», — высказала мнение одна из подписчиц.

В ответ Брухунова сорвалась на хамство.

«Как же мне опостылели диванные „стилисты“. Пожалуйста, оставайтесь при своем мнении, пока его не спросят. Так вы будете хотя бы выглядеть воспитанной», — резко ответила она.

Другие пользователи ее поддержали, посчитав, что давать подобные советы по стилю действительно неуместно.

«Ой, да здесь нескончаемый поток „стилистов“ в помощь Васильеву в передачу „Модный приговор“. Столько „талантов“ пропадает», — иронизирует один из комментаторов.

«Не перестаю восхищаться Вашим стилем, Татьяна! Красотка! Многие мои идеи появляются благодаря Вашим образам», — призналась еще одна поклонница.

А еще один фолловер отметил искреннюю улыбку молодой мамы Вагаши.

В итоге фолловеры отметили, что, возможно, Татьяна Брухунова в чем-то и права, но молодой женщине никак не к лицу постоянно ссориться со своими подписчиками — ведь от этого косвенно страдает и авторитет ее супруга.

Тем более, что женщина может выглядеть и по-настоящему элегантной, что доказала ее недавняя гламурная фотосессия.



142

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter