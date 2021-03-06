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Шоу-бизнес

Не только «Квартал 95»: Елена Кравец призналась в еще одной «тайной страсти»

19:51 6 марта 2021
Елена Кравец и Владимир Зеленский

Недавно отпраздновавшая 44-летие звезда студии «Квартала 95» актриса Елена Кравец созналась, что помимо выступления с юмористическими номерами у нее есть еще одно любимое занятие.

Слова артистки приводит один из ее фанатских аккаунтов.

«Тайной страстью» оказалось озвучивание качественных мультипликационных фильмов.

Одним из них стал проект новый мультфильм «Пончары:Глобальное закругление», который стартует в прокате украинских кинотеатров 18 марта.

Пончары — два фантастических создания, которые выглядят одновременно как пончики и как пушистые хомячки. Когда двух из них вдруг затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Друзьям приходится вмешаться в ход истории и в буквальном смысле прокатиться по всем эпохам.

«Персонажи вызывают только теплые чувства — они такие уютные, забавные, пушистые, настоящие вкусняшки!», — поделилась эмоциями Елена.

Фолловеры же решили, что персонаж, говорящий голосом Лены, становится «раз в 100 волшебнее».

«Класс, вы молодец», — пишут они.

Напомним, старшая дочь актрисы Мария стремительно взрослеет и хорошеет, грозя затмить звездную маму.

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