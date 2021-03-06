«Он знал, кто я, и согласился»: сын Королевой и Тарзана женится на стриптизерше

Танцовщица по имени Мелисса, работающая стриптизершей в одном из клубов Москвы, сама предложила единственному сыну певицы Наташи Королевой и танцора Тарзана, 19-летнему Архипу, жениться на ней.

Об этом Мелисса рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь!», пишет КП.

Оказалось, что заветный вопрос прозвучал еще в День святого Валентина. На тот момент парочка была знакома семь месяцев.

20-летняя стриптизерша отнеслась к этому серьезно и в качестве помолвочного кольца выбрала фамильную драгоценность — кольцо, которое принадлежало ее бабушке.

«Он согласился. И знал, кто я. Смысл мне стесняться себя, если я идеальна», — рассказала стриптизерша.

Девушка уточнила, что в звездной семье ее приняли хорошо, ведь ее свекр — буквально ее коллега. Мелисса добавила, что не сразу поняла, кем приходится Архип Наташе Королевой и Тарзану.

«Мы познакомились на вечеринке общих друзей. Я не знала, кто родители Архипа. Поняла это только, когда я впервые побывала у него дома. Я большая поклонница его папы и мамы», — сказала она.

Архип и его возлюбленная уже съехались. Они проживают в семейном коттедже в Подмосковье и занимаются планированием торжества — свадьба намечена на лето.

Известно, что Королева и Тарзан поддерживают союз, однако рекомендуют повременить с официальной регистрацией отношений.

Напомним, практически сразу после Дня Святого Валентина Наташа составила завещание на сына, хотя даже встретив Мелиссу, парень продолжает жить под одной крышей с родителями.

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