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Шоу-бизнес

«Субботние танцульки в замке»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали с Гарри

22:18 6 марта 2021
Максим Галкин и Алла Пугачева

Российский юморист Максим Галкин заснял довольно необычную сцену из жизни обитателей своего замка в подмосковной деревне Грязь: его супруга Алла Пугачева и двойняшки Лизой и Гарри решили повеселиться перед прогулкой.

Ранее Примадонна почти не покидала замок из-за опасности заражения коронавирусом, теперь же она, похоже, не боится пандемии, и все чаще выходит в свет.

А так как Алла Пугачева любит весну, то и настроение у нее, наверняка, было игривым. Алла Борисовна предстала в брюках галифе с блузкой и широким поясом. Сапоги на каблуке и кепка дополняли ее лук, но изюминкой образа стало алое пальто.

Мама и двойняшки так весело прыгали вместе, что даже рассмешили папу-оператора. Особенно когда начали передавать друг другу головной убор — каждому ведь хотелось покрасоваться!

Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что давно не видели Аллу Борисовну такой счастливой.

«Снова в красном», «Какая крутая», «Стройняшечка наша», «Алла Борисовна, какой задор», «Лиза ваша копия», «Лучшая картина в конце дня», «Прыгают, веселятся, радуются», «Весна пришла, Алла танцует», «Умеет повеселить мужа», «Самая классная семья», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что за последние недели Алла Пугачева успела побывать в гостях у Валентина и Марины Юдашкиных, а также повеселиться на празднике у Вячеслава Зайцева.

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