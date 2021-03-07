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Шоу-бизнес

Впервые после «Скандала»: Тина Кароль и Оля Полякова встретились на одной сцене

7:22 7 марта 2021
Оля Полякова и Тина Кароль

Во время первого выпуска нового шоу «Липсинк батл» Анна Ризатдинова представила пародию на Олю Полякову с песней «Королева ночи». Чтобы поддержать спортсменку, на сцене появилась и сама певица, передает пресс-служба канала «1+1» .

А так как ведущими нового шоу стали Тина Кароль и Потап, на сцене состоялась первая после скандала встреча двух певиц.

К счастью, они не стали акцентировать внимание на своей размолвке. Оля лишь отметила, что для их с Тиной скандала нужно снимать отдельный проект, что может свидетельствовать о том, что конфликт исчерпан.

Напомним, сначала Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей на похоронах», на что Тина отреагировала довольно сдержанно и заметила, что «есть дно, и мы не имеем права его пробивать».Однако на этом женщины не остановились. Полякова упрекнула коллегу в использовании ее имени для раскрутки своей новой песни «Скандал». Кароль в свою очередь, это подтвердила и отметила, что Оле не стоит переступать за красную линию морали.

Обе певицы стараются всеми силами поддерживать внимание фанов. Так, Кароль вновь поразила своими формами, рассказав секрет их достижения, а Полякова записала два веселых видео для TikTok.

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