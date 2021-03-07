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Шоу-бизнес

Наташа Королёва рассказала, как ее сына в США учили надевать презерватив на огурец

8:54 7 марта 2021
Архип с матерью

Новость о том, что 19-летний сын Наташи Королёвой собрался жениться на стриптизерше по имени Мелисса всколыхнула поклонников певицы и ее семейства.

В то же время сама певица не видит в намерениях сына ничего трагического и считает, что на взгляды подростка повлияли годы учебы в США, пишет сайт телеканала НТВ.

«Слушайте, он у меня в три года в Америке учился, там им все рассказали. У них был специальный предмет, им давали огурцы, они на огурец надевали презерватив, то есть там это все очень поставлено, они все это знают», — считает заслуженная артистка РФ.

Так или иначе, певица с распростертыми объятиями встретила будущую невестку.

Сама Мелисса, принявшая участие в передаче, рассказала, как зарабатывает на жизнь. Девушка родилась в Ташкенте, выросла в Новокузнецке.

«Я зарабатывала в клубах по 800 тысяч рублей. Я — жадная стриптизерша. Профессионально танцую на пилоне. Сейчас живу в доме Архипа. Все в особняке делает его мама. Я с Архипом живу на третьем этаже. Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте», — рассказала она.

Девушка также заметила, что этим летом планируется ее свадьба с Архипом Глушко.

Стриптизом Мелисса занимается с 18 лет и знает, как правильно напоить мужчину — чтобы он был готов отдать все свои деньги, но при этом помнил пароль от карточки.

Стриптизерша сразу нашла общий язык с родителями Архипа, особенно с Тарзаном. У них много общих тем. Однако Королёва считает, что жениться ее сыну пока рановато, а ей самой до статуса молодой бабушки еще далеко.

Напомним, ради сына его отец даже увлекся живописью, посвятив Архипу первую картину.

Фото Instagram Наташи Королевой

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