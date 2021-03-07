«Надо подумать о продлении жизни»: DZIDZIO признался, готов ли стать папой

Поздравивший с днем рождения маму Леси Никитюк популярный певец DZIDZIO (Михаил Хома) начал задумываться о пополнении в семье с женой Ярославой (известна как SLAVIA). По его словам в интервью Кате Осадчей, к этому его постоянно подталкивает живущая в Италии мама.

«Каждый последующий звонок матери начинается со слов „Я тебе хочу сказать …“. Но мама права, потому что маленькие дети открывают в людях новые грани, новую любовь, новое поведение. И я думаю, что время пришло», — заявил певец.

При этом он спокойно относится к недавнему отдыху супруги в Доминикане, куда она отправилась без него. По словам певца, никакой отдых не приносит ему такого удовольствия, как работа, тогда как Ярослава любит путешествовать.

Напомним, в середине февраля Ярослава отпраздновала день рождения, поделившись фото 14-летней давности.

Фото Instagram Ярославы Хомы



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