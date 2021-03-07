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Шоу-бизнес

Масленица в Париже: внучка Софии Ротару приготовила по рецепту бабушки вкусный чизкейк

12:39 7 марта 2021
София Евдокименко

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко еще два дня назад находилась в Нью-Йорке, а теперь появилась в Париже.

Сначала девушка прогулялась в белом платье-накидке с большим разрезом на ноге, накинув сверху легкий плащ, рассматривая при этом Эйфелеву башню, и вспоминая Paris fashion week, на которых неоднократно бывала.

«Живописное воспоминание. В честь недели моды в Париже», — подписала она фото.

Выбор девушки одобрили все родственники, в том числе и брат Анатолий, а также Светлана и Руслан Евдокименко (мать и отец красотки).

Затем солнышко начало пригревать еще больше, поэтому Соня переоделась и отдохнула на ступеньках известного парижского здания.

И там, вероятно, она вспомнила, что в Украине начинается Масленица, и решила приготовить блинчики (вернее, их европейский «аналог» — чизкейк).

О том, какие ингредиенты нужны для этого, а также как правильно готовить тортик-блинчик, Соня записала на видео.

Похоже, все подписчики девушки остались довольны, о чем отреагировали похвалами и лайками.

Напомним, 26-летний брат Сони Анатолий, который увлекается музыкой и пробует себя в фотомодельном бизнесе, недавно изменил свой имидж.

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