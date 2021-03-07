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Шоу-бизнес

День рождения под водой: Доменика Ющенко оригинально отметила 21-летие на Мальдивах

13:56 7 марта 2021
Доменика Ющенко

Внучка третьего президента Украины Доменика Ющенко отмечает 21-й день рождения на Мальдивах. Об этом красавица сообщила в своем Instagram.

«Спасибо Богу и семье за все!» — подписала она пост, отметив, что ее праздник приходится на 7 марта.

Все родственники и друзья принялись наперебой поздравлять Доменику с «настоящим совершеннолетием», желая ей счастья, любви и добра.

Вероятно, вернувшись в Киев, девушка получит большое количество подарков, но один подарочек она уже сделала себе сама: накануне памятной даты Доменика нырнула с другом-видеооператором под воду, где ее сняли путешествующей между рыб, морских коньков и других обитателей водных глубин.

Такой день рождения, очевидно, надолго запомнится участнице «Голосу країни».

Напомним, ранее Доменика писала, что на Мальдивах живет на водной вилле, совершает прогулки на яхте и любит пить шампанское Moet&Chandon по сотне долларов за бутылку.

Ранее грандиозный праздник ко дню рождения устроила на Мальдивах Оля Полякова. Днем она побаловала себя процедурами для тела, а вечером устроила романтический ужин на пляже. Стол с белыми скатертями, фонариками и свечами накрыли прямо на берегу. Подавали лобстеров, шампанское, а местные музыканты развлекали гостей игрой на барабанах.

Фото Instagram Доминики Ющенко

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