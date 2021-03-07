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Верю в любовь: Соломия Витвицкая рассказала, как смогла оправиться от развода, и готова ли к новым отношениям

16:24 7 марта 2021
Соломия Витвицкая

Известная телеведущая Соломия Витвицкая, шокировавшая ранее новостью о разводе, заявила, что это было их с мужем общее решение. Об этом она рассказала в эфире программы «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».

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По ее словам, оправиться после развода может помочь психолог.

«Стоит обратиться к третьей стороне — к специалисту, к психологу! Мы пробовали, например, с психологом спасти наш брак, но не получилось. Однако, я знаю, что к специалистам приходят также с просьбой разлучить мирно, так как накопившиеся оскорбления и ссоры не дают возможности слышать друг друга. И, тогда третья сторона (специалист) очень может в этом помочь!» — заявила телеведущая.

Витвицкая говорит, что продолжает верить в любовь и надеется встретить свою вторую половинку.

«Конечно, я верю в любовь, в то, что у каждого есть свой человек и я надеюсь, что я тоже встречу своего человека», — заявила она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Витвицкая выразила уверенность в том, что они с бывшим мужем смогут стать счастливыми порознь и даже пообещала найти ему хорошую жену.

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