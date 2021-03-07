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Шоу-бизнес

Руслана стала Barbie: украинская певица похвасталась своей «кукольной копией»

18:08 7 марта 2021
Руслана

Украинская певица Руслана Лыжичко разместила в своем Instagram фото знаменитой куклы Барби, которая похожа на нее, как две капли воды.

Кукла полностью повторила образ исполнительницы с песенного конкурса. Мини-копия имеет такую же копну шоколадных длинных волос, а также одета в колоритный наряд, как у знаменитости: мини-шорты и топ из кожи и меха. Именно в таком образе Руслана выступала с песней «Дикі Танці».

«Экзотическая украинская Barbie! Надеюсь, что таким оригинальным способом подрастающее поколение откроет для себя стиль wild (дикий). Спасибо организаторам экспозиции за воплощение идеи», — подписала снимок звезда.

Кукла выполнена в настоящем украинском стиле: в одной руке она держит золотой микрофон, а в другой — ленту в цвет украинского флага.

Характерно, что коллекционная игрушка вошла в серию «Barbie. Пані України», которая прославляет известных и исторических женщин Украины.

Напомним, американская компания Mattel, уже более полувека производящая кукол Барби, снова расширяет линейку своей продукции. В новая серии будут представлены Барби без волос, с пигментацией кожи лица, с инвалидностью и другие.

Ранее сообщалось, что самую большую в мире коллекцию кукол Барби собрала жительница Германии.

Фото Instagram/ruslana.lyzhychko

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