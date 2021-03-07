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Шоу-бизнес

Ариадна стала взрослой: Волочкова похвасталась примирением с дочерью накануне праздника

21:38 7 марта 2021
Волочкова с дочкой

Бывшая прима-балерина Большого театра, 45-летняя Анастасия Волочкова порадовала поклонников новым фото в обнимку дочерью, которая приехала к маме на праздники.

Во время съемки балерина нежно обнимала Ариадну, а та держала на руках домашнего любимца — кота. Девочка была одета в красную толстовку, а ее родительница предстала в нежно-розовом спортивном костюме.

«В нашем доме всегда светло. Особенно утром. Когда приезжает Ариадна, мы всегда сами придумываем себе занятия и проводим время так, как этого пожелает душа. Какая же она стала взрослая. Ари всегда была интересным собеседником, но сейчас это просто невероятно. Особенно доверительные у нас отношения. Эти дни выдались у нас очень счастливыми и прекрасными», — поделилась радостью Волочкова.

По всей видимости, маме и дочери удалось наладить отношения, которые испортились в 2018 году. Тогда наследница артистки переехала жить к отцу, предпринимателю Игорю Вдовину. По словам танцовщицы, ее бывший избранник заманил подростка подарками.

К сожалению, порадоваться за Анастасию и ее взрослую дочь фолловеры не смогли, так как балерина давно уже отключила в аккаунте возможность писать комментарии.

Ранее Волочкова показала дочь во время репетиции в театре.

Фото Instagram/volochkova_art

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