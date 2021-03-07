«Хитрая» Маричка Падалко поделилась «ноу-хау», как добиться равенства в семье

Телеведущая Маричка Падалко, известная своим стремлением заниматься спортом босиком на снегу, решила обратить свое внимание не еще один аспект жизни современной женщины -право на отдых и развлечение наравне с мужчинами. Этому она даже посвятила пост в Instagram.

В частности, Маричка напомнила украинцам о том, что по случаю 8 марта можно не только поздравлять женщин, но и посещать всевозможные тематические выставки, лекции, кинопоказы или инсталляции.

«HeforShe Artsweek продлится в Украине до 14 марта. Движение #heforshe начали в ООН, чтобы привлечь к теме гендерного равенства мужчин — чтобы он „HE“ мог выступать, агитировать, вписываться „FOR SHE“, то есть тоже говорить в обществе о правах женщин. И Украина в четвертый раз присоединяется к этой инициативе!», — рассказала ведущая.

И начать устанавливать равенство она решила со своей семьи.

«Посчитала, что в нашей семье так или иначе было 25 детских дней рождений, которые организовывал сами понимаете кто. И папа получил почетное право организовать 26-й», — поделилась телеведущая.

Другими словам, Маричка решила «наградить» своего супруга почетным правом стать организатором застолья и веселья в следующий детский день рождения. И, самое интересное, что отказаться муж не сможет — ведь он не будет «отнекиваться» в Международный женский день.

Напомним, что ведущая с мужем воспитывают троих детей — двух дочерей и сына. Сама Маричка Падалко и ее супруг Егор Соболев отпраздновали свои дни рождения 26 февраля. Пара каталась на лыжах в Карпатах.

Фото Instagram/marichkapadalko

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