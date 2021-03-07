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Шоу-бизнес

Спас куму и стал героем: исполнитель хита «Олені» рассказал, как пришел на выручку актрисе «Дизель шоу»

22:28 7 марта 2021
Виктор Бронюк

В жизни 41-летнего лидера группы «ТІК» Виктора Бронюка однажды произошла нештатная ситуация, когда ему пришлось спасать в Египте актрису «Дизель шоу» Яну Глущенко. О деталях происшествия Виктор рассказал в интервью Кате Осадчей.

Как известно, артисты — кумовья, и отправились в Марса-Алам семейными парами.

Но под жарким египетским солнцем Яне Глущенко внезапно стало плохо — у нее началась аллергия. А так как с медициной до этого сталкивался только Бронюк, то и доступ к телу кумы решили поручить ему. Певцу пришлось делать Глущенко уколы.

Кроме проб себя в другой профессии, Виктор Бронюк рассказал, что баллотировался в Винницкий городской совет, но не прошел. Певец живет в Виннице и хотел активно поучаствовать в жизни родного города. Многие знакомые и фанаты тогда не одобрили решение Бронюка. Артист также рассказал, что ему также предлагали бороться за кресло народного депутата. Предложения поступали от нескольких политсил, в том числе и от партии «Слуга народа».



Напомним, актрисы «Дизель Шоу» Виктория Булитко и Яна Глущенко рассказали Кате Осадчей о самом запоминающемся поздравлении с 8 марта от своих коллег.

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