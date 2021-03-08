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Сын Ротару посмеялся над Коломойским

7:18 8 марта 2021
Коломойский

Последние несколько дней в украинском информпространстве бурно обсуждаются санкции США, введенные в отношении бизнесмена Игоря Коломойского. Об ограничениях говорят не только политики, бизнесмены, но и люди, казалось бы, далекие от одиозного олигарха.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram Stories коллаж на злободневную тему. Как известно, Коломойский и его семья стали невъездными в США.

Напомним, о введенных санкциях против Игоря Коломойского стало известно 5 марта. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что ограничения вводятся «за коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине».

Санкции распространяются в том числе на членов семьи Коломойского: жену Ирину, дочь Анжелику и сына Израиля Цви. С этого дня самому Игорю Коломойскому и членам его семьи запрещен въезд в США.

Напомним, ранее в США обвинили Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова в скупке американской недвижимости за средства, полученные неправовым путем.

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