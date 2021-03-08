Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы 2020 года

В воскресенье, 7 марта, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной премии «Выбор критиков» — Critics' Choice Movie Awards (CCMA). Она проводилась в 26-й раз. Награждались лучшие фильмы и сериалы 2020 года и их создатели. Из-за пандемии коронавируса традиционный формат церемонии был изменен. Не было красной дорожки, участников и гостей в зале. Еще одно «пандемическое» награждение в режиме онлайн.

Тем не менее, телезрители смогли увидеть многих своих кумиров. В показе приняли участие Кэтрин Зета-Джонс, Кевин Бэйкон, Ева Лонгория, Дональд Сазерленд, Джиллиан Андерсон, Аманда Сейфрил, Мадс Миккельсен, Зендая и многие другие.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», наибольшее количество номинаций — 12 — было у драмы Дэвида Финчера «Манк». В итоге картина получила всего одну премию CCMA и то в так называемой технической категории — «Лучший арт-дизайн».

Напомним, номинации «Выбора критиков» разделены на две большие группы. В первой представлены художественный фильмы, снятые для кинопроката или показа на стриминговых платформах вроде Netflix и Hulu. Во вторую входят сериалы, мини-сериалы, телефильмы и телешоу.

Триумфатором CCMA среди кинофильмов стала драма «Земля кочевников», рассказывающая об американке, которая в пожилом возрасте лишилась средств к существованию и вынуждена жить в машине и колесить по стране в поисках тяжелой сезонной работы. Картина победила в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий» (Хлоя Чжао), «Лучшая работа оператора».

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников"

Лучшим киноактером назван посмертно Чедвик Боузман за исполнение главной мужской роли в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Напомним, Чедвик умер от рака толстой кишки 28 августа 2020 года в возрасте 43 лет.

Чедвик Боузман в фильмах "Ма Рейни: Мать блюза" и "Пятеро одной крови"

Он также номинировался в категории «Лучший киноактер второго плана» за роль в картине «Пятеро одной крови» режиссера Спайка Ли, однако победа досталась Дэниелу Калуе, сыгравшему в фильме «Иуда и черный мессия».

Кэри Маллиган получила премию в номинации «Лучшая киноактриса» за главную роль в картине «Перспективная девушка». Лучшей актрисой второго плана неожиданно названа болгарка Мария Бакалова, сыгравшая в сатирической комедии «Борат 2».

Восьмилетний Алан Ким, исполнитель одной из главных ролей в драме «Минари», признан лучшим молодым актером, а сама картина победила в категории «Лучший иностранный фильм».

Лучшей кинокомедией критики назвали фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс». В категории «Лучший актерский ансамбль» победила драма «Суд над чикагской семеркой».

Кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"

В теленоминациях главный успех сопутствовал четвертому сезону сериала «Корона», рассказывающему о британской королевской семье. Он был назван лучшим драматическим сериалом.

Исполнитель роли принца Чарльза Джош О’Коннор стал лучшим драматическим телеактером. Эмма Коррин, сыгравшая принцессу Диану, победила в номинации «Лучшая драматическая телеактриса». Джиллиан Андерсон, превратившаяся в Маргарет Тэтчер, названа лучшей актрисой второй плана в драматическом телесериале.

Эмма Коррин появилась в эфире в коротком платье с оригинальным вырезом

И только в категории «Лучший актер второго плана в драматическом телесериале» «Корона» уступила победу «Стране Лавкрафта». Премия досталась Майклу Кеннету Уильямсу.

Лучшим комедийным телесериалом назван «Тед Лассо». Исполнитель главной роли в нем Джейсон Судейкис получил «Выбор критиков» как лучший комедийный телеактер. Британка Ханна Уэддингем, играющая вместе с Судейкисом, названа лучшей актрисой второго плана в комедийном телесериале.

Лучшей комедийной телеактрисой объявлена Кэтрин О’Хара (сериал «Шиттс-Крик»). Ее партнер Дэн Леви победил в номинации «Лучший актер второго плана в комедийном сериале».

«Ферзевый гамбит» удостоился премии «Выбор критиков» как лучший мини-сериал. Исполнительница главной роли в нем Аня Тейлор-Джой названа лучшей актрисой в мини-сериале. А лучшим актером в мини-сериале стал Джон Бойега («Голос перемен»).

Дональд Сазерленд получил «Выбор критиков» как лучший актер второго плана в мини-сериале за роль в «Отыграть назад». Узо Адуба победила в такой же категории у женщин, сыграв в «Миссис Америка».

Наконец, мюзикл «Гамильтон» объявлен лучшим фильмом, снятым для телевидения.

Таким образом, по мнению американских кинокритиков, лучшими фильмами и сериалами 2020 года являются «Земля кочевников», «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Ма Рейни: Мать блюза», «Перспективная девушка», «Минари», «Борат 2», «Суд над чикагской семеркой», «Корона», «Тед Лассо», «Шиттс-Крик», «Страна Лавкрафта», «Ферзевый гамбит», «Отыграть назад», «Голос перемен», «Миссис Америка», «Гамильтон».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто получил престижную премию «Золотой глобус».

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