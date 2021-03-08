«Это безумие»: сын Чапкиса решил напугать подписчиков домом своего детства в Киеве

Сын хореографа Григория Чапкиса Грег опубликовал в Instagram Stories видео из района, где он раньше жил в Киеве до отъезда в США. Мужчина показал старую пятиэтажку с разношерстными балконами, разбитым тротуаром и неубранным мусором.

Грег на видео говорит, что это его старая традиция — перед тем, как возвращаться обратно домой в США из Киева, он приезжает к дому, где провел детство и откуда эмигрировал в США в свое время. Грег жил в квартире на четвертом этаже.

Его отец Григорий Чапкис сейчас живет в центре столице. Судя по виду из окна в предыдущих видео, квартира Григория Чапкиса находится в районе Бессарабки.

Напомним, в конце декабря хореограф Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тогда хореограф признавался, что чувствовал себя очень плохо, появился страх смерти. После выписки полного выздоровления не произошло. Через время Чапкиса снова госпитализировали с пневмонией.

Незадолго до дня рождения — 24 февраля — Григория Чапкиса выписали из больницы. Свое 91-летие народный артист праздновал дома.

Фото Instagram/gregchapkis

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