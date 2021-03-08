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Шоу-бизнес

55-летняя Элизабет Херли блеснула фигурой в прозрачном платье

8:58 8 марта 2021
Элизабет Херли

55-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли отметила 75-ю годовщину основания косметической компании Estée Lauder серией собственных снимков в Instagram. Звезда фильмов «Ослепленный желаниями» и «Остин Пауэрс» позировала в облегающем фигуру платье из полностью прозрачной мерцающей ткани.

На одном из фото Лиз держит в руках флакон духов Estée Lauder. В посте Херли напомнила, что вот уже 26 лет сотрудничает с этим знаменитым брендом. И является международным послом Кампании против рака груди, организованной Estée Lauder.

Американская компания Estée Lauder Companies Inc., специализирующаяся на производстве средств по уходу за кожей, декоративной косметики и парфюмерии, была основана в 1946 году Джозефиной Эстер Ментцер (по мужу — Лаудер), которая родилась в семье выходцев из Восточной Европы.

Лицами бренда, помимо Элизабет Херли, становились модели Полина Поризкова, Гвинет Пэлтроу, Кендалл Дженнер и другие знаменитости.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Женщина, о которой забыло время»: Элизабет Херли снялась в красном бархате с роскошным декольте.

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