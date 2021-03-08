Все такие разные: экс-возлюбленный Аллы Пугачевой показал своих взрослых дочерей

Певец и музыкант Владимир Кузьмин, ставший широко известным благодаря сотрудничеству с Аллой Пугачевой, поздравил женщин с праздником 8 марта, пожелал любви и опубликовал фото с женой и дочерьми.

На снимке Кузьмин с женой Екатериной Трофимовой и дочерьми Соней, Мартой и Николь. Все дочери рождены от разных женщин и это бросается в глаза.

У Кузьмина пятеро детей: Елизавета Кузьмина, Степан Кузьмин и Соня Кузьмина от первого брака. Внебрачные дети — Марта Кузьмина (1986) от Ирины Мильциной и Николь (1987) от мулатки из Ростова-на-Дону Татьяны Муинго, бывшей поклонницы артиста. Есть также приемный сын Никита Кузьмин (1987).

Старшие дети певца трагически погибли. В декабре 2002 года Елизавета Кузьмина была убита в собственной квартире в Москве. 18 октября 2009 года в Москве трагически погиб Степан Кузьмин, который во время пожара, вспыхнувшего в его квартире, расположенной на 18-м этаже, попытался спастись, переходя по карнизу к соседям, но не удержался и сорвался вниз.

Приемный сын певца Владимира Кузьмина — Никита Кузьмин стал фигурантом крупной аферы, ущерб от которой составил не менее 50 млн долларов США. Никите Кузьмину и его сообщникам правоохранители США предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег. Мужчине грозил срок 95 лет тюрьмы. В итоге Никиту Кузьмина, оказавшего «значительную помощь» следствию, приговорили к 3 годам тюрьмы и 7 миллионам долларов штрафа и освободили в зале суда, так как он отбыл этот срок, пока шло следствие.

Напомним, Владимир Кузьмин был официально женат три раза. Первая жена — Татьяна Артемьева — поэтесса, написала тексты к нескольким его песням. Кузьмин был в отношениях с Примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

В 1990 году он женился на американской фотомодели Келли Керзон. Состоял Кузьмин в гражданском браке с актрисой театра и кино Верой Сотниковой. С 2001 по 2018 был женат на Екатерине Трофимовой. После 17 лет брака супруги официально объявили о разводе, но в 2019 году пара снова воссоединилась.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что Кузьмин женился в четвертый раз. Новой музой 63-летнего музыканта якобы стала уроженка Калининграда 27-летняя яхтсменка Светлана Карпухина.

Владимир Кузьмин является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и оправдание российской агрессии.

Фото Instagram/v.kuzmin_official

402

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter