«Разделяю твой стыд, Дмитрий»: Нагиев расстроил зрителей «платным» поздравлением с 8 Марта

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил женщин с весенним праздником, одновременно сделав рекламу одной продуктовой компании.

«Есть ощущение, что я немного превысил планку. Но превышу. Весна, Петелинка, любовь. Сочувствую тем, у кого сегодня ворона на ужин», — написал под видео артист.

Подписчики Нагиева возмутились тому, что их поздравление проплатили, а без рекламы Нагиев не мог сказать несколько теплых слов женщинам.

Напомним, недавно Нагиев опубликовал в соцсети фото с девушкой на яхте. На снимке Нагиев в спортивном костюме, бейсболке и с накинутым на плечи свитером. А его спутница только в купальнике. Девушку сфотографировали в провокационной позе. Артист объяснил снимок тем, что ему приходится успокаивать участников «Голос 60+», которым пришлось покинуть проект.

Фото Instagram/nagiev.universal

287

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter