«А где фото с Аллой?» Киркоров проигнорировал Пугачеву в поздравлении с 8 марта

Российский певец Филипп Киркоров, на днях устроивший в Москве пышную презентацию своей новой песни, необычным видео поздравил женщин с Днем 8 марта.

В ролике Киркоров показал свою дочь Аллу Викторию и других дорогих его сердцу женщин. Среди них много певиц, актрис, спортсменок, с которыми поп-король российской эстрады сфотографирован вместе. София Ротару, Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Наташа Королева, Татьяна Навка, Жасмин, Лариса Долина, Ольга Бузова, Полина Гагарина, Анна Нетребко, Алсу, Надя Михалкова, Лолита, Светлана Лобода, Оля Полкова и другие знакомые всем лица «засветились» в клипе.

Нет в фотоподборке только Примадонны, что вызвало недоумение подписчиков. Комментаторы не поняли, почему Киркоров обошел вниманием Аллу Борисовну и недовольны такой постановкой вопроса.

Одно время в СМИ появилась информация, что Пугачевой и Киркорова натянутые отношения уже давно. Пугачева в прошлом году даже не пришла на день рождения дочери Киркорова Аллы-Виктории. А самого Филиппа с днем рождения поздравляла еще в позапрошлом году. Ситуация якобы усугубилась после публичного выступления певца, поддержавшего арест Алексея Навального.

Между тем, сами артисты на публику не распространяются о конфликте. Каждый из них живет своей жизнью. Пугачева 7 марта отметила приход весны. Первое воскресенье марта она назвала праздником желтых цветов.

Недавно в сети обсуждали новый имидж Филиппа Киркорова, который не устает экспериментировать со своей внешностью.

Напомним, Филипп Киркоров является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины. Певец ездил в оккупированный Крым.

Фото Instagram/fkirkorov

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