«Это разве вы?» Мария Максакова поразила изменениями во внешности

В самом популярном женском журнале Латвии «Лилит» за февраль опубликовали статью о певице Марии Максаковой, о чем актриса сообщила своим подписчикам.

В статье были опубликованы фотографии Марии с родителями — актрисой Людмилой Максаковой и немецким предпринимателем Петером Андреасом Игенбергсом.

В ранней молодости Мария была совсем непохожа не себя сегодняшнюю. Это отметили ее подписчики.

Сейчас певица выглядит по-другому и продолжает удивлять красотой и ухоженностью.

Отметим, Максаковой приходится нелегко в борьбе за красоту и молодость. Недавно женщина решилась на фейслифтинг и опубликовала селфи, сделанное непосредственно после процедуры.

Фото Instagram/mariamaksakova



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