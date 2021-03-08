«Это разве вы?» Мария Максакова поразила изменениями во внешности
В самом популярном женском журнале Латвии «Лилит» за февраль опубликовали статью о певице Марии Максаковой, о чем актриса сообщила своим подписчикам.
В статье были опубликованы фотографии Марии с родителями — актрисой Людмилой Максаковой и немецким предпринимателем Петером Андреасом Игенбергсом.
В ранней молодости Мария была совсем непохожа не себя сегодняшнюю. Это отметили ее подписчики.
Сейчас певица выглядит по-другому и продолжает удивлять красотой и ухоженностью.
Отметим, Максаковой приходится нелегко в борьбе за красоту и молодость. Недавно женщина решилась на фейслифтинг и опубликовала селфи, сделанное непосредственно после процедуры.
Фото Instagram/mariamaksakova
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