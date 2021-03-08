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Шоу-бизнес

«Букет не разглядеть»: актер Павел Деревянко поздравил женщин голышом

13:58 8 марта 2021
Павел Деревянко

Известный российский киноактер Павел Деревянко, который недавно расстался с женой после десяти лет совместной жизни, отличился оригинальным поздравлением с 8 марта. Он опубликовал его в Instagram.

«Жизни без вас не мыслю, о восхитительные!» — написал Павед Деревянко.

«А, мы рядом! Ваши мужчины», — добавил он и разместил фото, на котором предстал в обнаженном виде.

Подписчицы отреагировали на публикацию ироничными комментариями: «Ждешь реакции океана», «Пашка, букет не разглядеть! Повернись», «Поздравление принято».

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко в очередной раз решил радикально сменить имидж — если раньше он сбрил бороду и усы, то теперь собрался вернуть растительность. Это будет сделано ради участия в проекте шоумена Семена Слепакова.

Фото из Instagram Павла Деревянко

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