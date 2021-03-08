Известная хореограф и тренер «Танців з зірками» Илона Гвоздева в октябре 2020 года стала мамой. В отличие от других звезд, Гвоздева не суеверна и публикует фото сына в Instagram, не скрывая лица малыша. Маленького Доминика мама называет самым главным мужчиной в жизни.

11 марта Доминику исполнится пять месяцев. 23 января малыша покрестили в Свято-Пантелеймоновском соборе. Крестными стали очень близкие друзья семьи, не имеющие отношения к шоу-бизнесу.

У Илоны Гвоздевой и ее мужа Ивана Хомячука двое детей. Кроме Доминика, семья воспитывает пятилетнюю Рию.



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