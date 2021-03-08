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Шоу-бизнес

Тодоренко решила пляжным фото поздравить женщин с праздником, но неожиданно попала под «раздачу»

15:50 8 марта 2021
тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко, поздравляя своих Instagram-подписчиц с 8 Марта, опубликовала фото, сделанное на Бали. Фотограф запечатлел Регину на пляже, выполняющей упражнение «вакуум».

Тодоренко пришлось выслушать, что ради праздничного поста можно было выбрать фото поудачнее. Демонстративно втянутый живот и просматривающиеся ребра — не тот антураж, который хотелось бы видеть в праздник.

Черный спортивный купальник Регины тоже подвергся критике. Но несмотря на отдельные злые комментарии, большинство фолловеров Тодоренко все-таки выразили поддержку телеведущей и поблагодарили за добрые поздравления.

Напомним, ранее Тодоренко раскритиковали за выкрашенные в розовый волосы. Комментаторы решили, что с таким оттенком прядей 30-летняя ведущая постарела.

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