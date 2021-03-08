Олег Винник дал первый за долгое время концерт и обратился к женщинам

Известный украинский певец Олег Винник дал концерт в Броварах, прервав паузу в выступлениях, вызванную ограничениями из-за пандемии коронавируса. Об этом артист сообщил в своем Instagram.

«Вчера был рад приветствовать красавиц в Броварах, наконец со сцены! Концерт разрешили, но без вас его бы, конечно, не было», — написал Олег Винник.

Подписчицы в восторге: «Уверена, концерт был непревзойденный, спасибо вам за поздравления», «Олег Винник, вы просто супер, ваши песни прекрасные, я обожаю вас и благодарю вас за такие замечательные слова, они согрели душу и сердце спасибо», «Вы лучший. Очень бы хотелось, чтобы вы приехали во Львов на концерт».

Напомним, известный хореограф не захотела танцевать с Винником.

Фото из Instagram Олега Винника

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